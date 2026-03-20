（東京中央社）台北市の国家鉄道博物館準備処と京都市の京都鉄道博物館は19日、交流協力協定を締結した。相互理解と友好関係を深め、研究展示と博物館活動の発展を促進することが目的。これに合わせて両館で特別展示が開催されている。準備処が運営する国家鉄道博物館は2025年に一部が開館した。開館前の23年にはさいたま市の鉄道博物館と交流協力協定書に調印しており、海外の鉄道博物館と同様の協定を結ぶのは2回目。京都鉄道博