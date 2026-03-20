●三菱マテリアルがストップ高大手総合素材メーカーの三菱マテリアルの株価が、3月18日にストップ高を記録した。18日は日経平均も1500円高と5日ぶりの反発があったが、中東情勢を巡り市場が逆風の中、強さを見せている。【こちらも】Synspectiveの小型衛星にかかる期待この日は、19日開催の日米首脳会談において、米インディアナ州でのレアアースやリチウム、銅の共同開発で合意することが日本経済新聞で報じられたことが好感