JR津田沼駅南口の再開発計画（千葉県習志野市谷津）が建設費の高騰で中断している問題で、施行予定者の野村不動産が習志野市に対し、2025年3月で閉館した商業施設「モリシア津田沼」の営業を部分再開する方針を文書で伝えていることが分かった。習志野市が明かにしたもので、併設の習志野文化ホールも再開に向け、大規模改修の準備に入る。【こちらも】築50年のビルを改装渋谷・神南で店舗・オフィス・ホテルの複合施設開業へ