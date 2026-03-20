確定申告の時期になると、「医療費控除を申告し忘れた」「少額しか戻らないなら申告しなくてもいいのでは？」と悩む人が少なくありません。特に会社員の場合、ふるさと納税はワンストップ特例を利用しているケースが多く、確定申告の対象が医療費控除だけという人も多いでしょう。 例えば、年収500万円で医療費が12万円だった場合、実際に戻る税金はどのくらいなのでしょうか。また、確定申告を忘れた場合にペナルティ