「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われた。オープニングマッチでＢＤ史上最弱から成り上がりをみせてきた１０人ニキ身勝手の極意極は、ＲＩＺＩＮ戦士の伊藤裕樹を幼稚園時代にボコボコにしたことがあるという大胸筋に判定０−５で完敗に終わった。３大会ぶりの出場となったが２連敗となった。過去最大級１万人規模の会場