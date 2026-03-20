¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ê¥«¡© GR¤Î¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¥Æ¥¹¥È¥«¡¼¤ÎÀµÂÎ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥ê¥Ð¥ê¡¼¤«¤é TGR-WRT ¤Î³«È¯¼ÖÎ¾¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï 2027 Ç¯¤Î WRC µ»½Ñµ¬Â§¡ÖWRC27¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¥«¡¼¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯¤«¤éTGR-WRT¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ë¥Ù¥ë¥¯Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤È¸À¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú