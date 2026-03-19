ことし9月の任期満了に伴う次の東根市長選挙に副市長の鈴木敬一さんが現職の土田正剛市長の後継として出馬する意向であることがわかりました。市長選を巡っては、土田市長が今期限りで退任することを明らかにしています。東根市議会3月定例会は19日、最終日を迎え、新年度一般会計予算案などを可決し、閉会しました。19日の本会議には療養中の土田正剛市長（82）の姿はありませんでした。土田市長は持病の悪化などを理由に今期限り