全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・高岳のうどん店『川井屋』です。豆味噌のみを使った昔ながらの味1921年の創業から地元で愛され続けているうどん店。4代目の櫻井良樹さんが先代とともに厨房で腕を振るう。冬場はムロアジと宗田ガツオでとった名古屋ならではのダシに豆味噌のみで味付けした「味噌煮込み」の注文が大半を占める。デラックス味噌煮込み2000円『川井