1921年創業、地元で愛される名古屋のうどん店で食べる味噌煮込みうどんは昔ながらの味で最高だった

全店実食調査！ 『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・高岳のうどん店『川井屋』です。

豆味噌のみを使った昔ながらの味

1921年の創業から地元で愛され続けているうどん店。4代目の櫻井良樹さんが先代とともに厨房で腕を振るう。

冬場はムロアジと宗田ガツオでとった名古屋ならではのダシに豆味噌のみで味付けした「味噌煮込み」の注文が大半を占める。

デラックス味噌煮込み2000円

『川井屋』デラックス味噌煮込み 2000円、御飯（中） 280円 大ぶりな海老天をはじめ、鶏肉や玉子、油揚げ、ねぎ、蒲鉾、椎茸、白菜、筍、キクラゲなど12種類の具材がたっぷり

煮込むことでコクと香りが増した豆味噌がダシの旨みを引き立てる。毎日仕込む手打ちの麺とのマッチングも最高だ。

『川井屋』四代目 櫻井良樹さん

四代目：櫻井良樹さん「たまり醤油や白醤油の煮込みも用意しています」

『川井屋』

高岳『川井屋』

［店名］『川井屋』

［住所］愛知県名古屋市東区飯田町31

［電話］052-931-0474

［営業時間］11時〜14時、17時〜20時（19時20分LO）

［休日］日・祝※12/29（月）は昼営業のみ、12/30休、大晦日は蕎麦メニューのみ提供、元日〜1/6休

［交通］地下鉄桜通線高岳駅2番出口から徒歩15分

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、カレー煮込みの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】豆味噌のコク＆香りと毎日仕込む手打ち麺が最高のマッチング（6枚）