2026年3月19日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、豚まんで有名な大阪の人気チェーン店「551HORAI」を徹底調査！【写真】スタジオ試食会に登場した「真の三重グルメ」とは…『へぇ〜！そうだったのか!?県民熱愛チェーン 極』のコーナーに満を持して登場するのは、大阪の人気チェーン店「551HORAI」。1日17万個も販売するという豚まんのこだわり、行列嫌いの大阪府民をなるべく待たせない〈早ワ