歌手の堀ちえみ（59）が18日、ブログを更新。メイクさんが声を出して驚いたという目を公開し、話題になっている。【映像】堀ちえみの“目の施術後の姿”やアップにした目小顔マッサージやヘッドスパなど、美容に関する内容をブログで発信してきた堀。「今回はタレ目の施術」と題したブログでは、まつ毛パーマをかけた目元も公開していた。アップにした目の写真公開18日は「メイクさんが声出して驚いたこと」というタイトルで