6人組ガールズグループ・Be Girlsのメインボーカルとして活動するSAYAKAが、ソロデビュー曲「7 years」を2026年3月20日（金）にデジタルシングルとしてリリースする。Be Girlsとしての活動が本格化する中で、SAYAKAがひとりのアーティストとして歩み出す“最初の一歩”となるのが、ソロデビュー曲「7 years」だ。本作の制作を共にしたのは、BOYNEXTDOOR、m-flo、eillなど、ジャンルを越えて多くのアーティストの楽曲に作曲で携わっ