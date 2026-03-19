2025年度から継続して『基礎英語 レベル２』を担当する工藤洋路先生と、2026年度より新しく『基礎英語 レベル１』を担当する中島真紀子先生に、新年度の「基礎英語」のポイントや使い方のコツなどをうかがいました！ 小学校から“踏み外しにくい流れ”を――『基礎英語 レベル１』のポイント 中島先生は『基礎英語 レベル１（以下、『基礎１』）』のカリキュラムを作成する際、どのようなことを意識されましたか？