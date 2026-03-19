岩谷産業（8088）は18日、取引時間中に年初来高値を更新した。終値は前日比129.5円高の2,094.5円となり、市場では水素関連株への物色熱が高まっている。トヨタ自動車と千代田化工建設による水素製造装置の量産報道が買いの手掛かりとなった。【こちらも】イラン攻撃でも株は耐える市場が崩れない理由岩谷産業は水素の供給網やステーション運営で国内トップシェアを誇る。水素社会実現に向けた基盤構築の「本命」と目されてお