【第59話】 3月19日 無料公開 第59話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月19日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第59話をチャンピオンクロスで無料公開した。 第59話では、勇次郎が街を歩き、周囲の視線は彼の圧倒的な肉体に注がれる。そんな中、彼の目の前で老婆が転びそうになり……。 チャンピオンクロスでは最新話となる第61話も公開されている。読むには70コインが必要。