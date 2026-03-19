球団発表ドジャースは18日（日本時間19日）、公式インスタグラムで、日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」とパートナーシップ契約を結んだことを発表した。ドジャースはインスタグラムで「新しいパートナーシップが始まります。フォローして3月25日に詳細を把握してください」とテキストを添えて、白い背景にドジャースとユニクロのロゴが浮かび上がる動画を公開。シーズン開幕直前に、その全貌が明かされることを示唆した。