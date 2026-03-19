球団発表

ドジャースは18日（日本時間19日）、公式インスタグラムで、日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」とパートナーシップ契約を結んだことを発表した。

ドジャースはインスタグラムで「新しいパートナーシップが始まります。フォローして3月25日に詳細を把握してください」とテキストを添えて、白い背景にドジャースとユニクロのロゴが浮かび上がる動画を公開。シーズン開幕直前に、その全貌が明かされることを示唆した。

ユニクロとのパートナー契約については、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるケイティー・ウー記者が15日（同16日）に言及。「複数の関係者が『ジ・アスレチック』に伝えた話によると、ドジャースは超大手ファッション（メーカーの）ユニクロとオフィシャル・フィールド・プレゼンティング・パートナーの契約に合意した」と報じていた。

また「ドジャースタジアムの名称は変わらない。しかし、ユニクロはフィールド（命名権の）権利を持つことになる。『Uniqlo Field at Dodger Stadium』の名称が濃厚だ」とも伝え、将来的にドジャースタジアムの名称が変更になる可能性についても触れていた。

ドジャースは2024年からの大谷翔平投手の加入以降、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人選手が所属することで、スポンサー契約が激増。昨年11月には世界有数の経済誌「フォーブス」が、ドジャースは北米プロスポーツ史上初めて年間スポンサー収入が2億ドル（約300億円）に達するチームとなる見込みだと伝えていた。（Full-Count編集部）