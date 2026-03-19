Image: Shutterstock 「ナポリのピッツァ職人（ピッツァイオーロ）の芸術的な技」はユネスコの無形文化遺産にも登録されているほどですが、本場ピザ（以下、ピッツァと書くべきですが、わかりやすくピザとします）といえば薪窯が特徴的。こんがりとした生地の香りがたまらないわけですが、ちょっと想像してみると、あんなにガンガン薪を燃やしていて大気汚染は大丈夫なんでしょうか？と、イ