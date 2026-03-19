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「ナポリのピッツァ職人（ピッツァイオーロ）の芸術的な技」はユネスコの無形文化遺産にも登録されているほどですが、本場ピザ（以下、ピッツァと書くべきですが、わかりやすくピザとします）といえば薪窯が特徴的。

こんがりとした生地の香りがたまらないわけですが、ちょっと想像してみると、あんなにガンガン薪を燃やしていて大気汚染は大丈夫なんでしょうか？

と、イタリアの国家機関が「ピザ窯の煙」を本気で調べた結果が発表されていました。これからも愛していくためのリスク管理ってやつですかね。

排出規制から逃れていた薪窯

調査に乗り出したのはENEA（新技術・エネルギー・持続的経済開発のためのイタリア国家機関）と、ミラノ大学などの研究チーム。

「薪窯ってどのくらい汚染物質を出してるの？」という、ある意味ずっと誰かがやるべきだった調査を、ついに本格的に実施したわけです。結果は学術誌『Environmental Pollution』に掲載されました。

これ、実はかなりシビアな問題意識から生まれた研究です。家庭用の薪ストーブや暖炉には各国で排出規制がありますが、ピザ薪窯はなぜかノーマーク。「データがないから規制もできない」という状態がずっと続いていました。

「点火の瞬間」がもっともやばい

研究チームは大手窯メーカー2社による3台の薪窯でテストを実施。内訳は新品2台と、使用歴10年以上のベテラン窯1台です。燃料はイタリアのピッツェリアでもっとも使われているブナ材で、実際の運転条件を実験室で再現してガッツリ計測しました。

結果、汚染物質の排出がもっとも多かったのは点火フェーズ。理由はシンプルで、火をつけたばかりの窯は燃焼効率が低く、「燃え残り」が多い状態。燃えるべきものが燃えきれなくて、一酸化炭素や有機ガス成分がドカンと出てしまうイメージです。

ピザを焼いている最中も要注意で、窯の扉を開けるなど外の空気が流入して燃焼が乱れ、排出量がスパイク状に跳ね上がります。

おもしろいのは、論文のグラフを見ると「ピザを窯に入れるタイミング」と「新しい薪を足すタイミング」で同程度の排出ピークが現れていること。ピザを焼く動作そのものが、薪を足すのと同じくらい排出に影響していた、と研究チームも特記しています。

「古い窯の方がうまい」かもしれないが…

そして、10年使い込んだ古い窯は、一酸化炭素・ガス状有機炭素・微粒子の排出量がすべて新品より高い値を示しました。

これは、ほかの2つに比べてサイズが大きく、より多くの薪を消費するためだとみられています。

「年季の入った窯で焼いたピザのほうがうまい」という職人の声があるとしたら、あくまで環境面という観点ではちょっと複雑な話になってくるわけですね。

また、一酸化炭素（CO）の排出係数（エネルギー消費量あたりの排出量）は1,038g/GJ（1ギガジュールあたり1,038グラムの一酸化炭素排出）という数値が出ました。これまで薪窯の代わりに「薪焚きボイラー」のデータを代用していたのですが、その数値の約2倍もの一酸化炭素が出ていた、という結果になったそう。

微粒子（PM2.5）は157 g/GJという値で、測定された粒子の84〜100%がPM2.5以下の微小粒子状物質でした。PM2.5というのは、ざっくり言うと肺の奥の奥まで届いてしまうほど小さいサイズの粒子のことで、健康への影響が大きいとされている種類です。この値はちょっと気になりますね。

これまでピザ窯の排出量を推定するのにずっと「薪焚きボイラー」の数値を代用していましたが、研究の結果で実態と大きくズレていることが判明。研究チームは今回の実測値をもとに、さらなる調査を継続することを求めています。

文化と環境、難しいバランス

余談ですが、うどん県・香川は年間降水量が全国平均の約6割しかなく、大きな河川も乏しいため慢性的な水不足に悩まされています。それでも讃岐うどんを茹でることをやめないのが香川県民…そこから生まれた「うどんのせいで水不足」はネタみたいなものですが、「大好きな食文化と環境負荷がバッティングする」という構図は、今回のイタリアと通ずるところもあります。

まぁ、なんでもバランスが大事ですね。だいたいそれで規制ができて、いつかピザ屋さんに「低排出窯使用」なんてシールが貼られてたら、うーん、なんかちょっとなぁ…。

Source: hdblog, Environmental Pollution