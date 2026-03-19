岡山市と岡山県が事業を進めていた県道箕島高松線（下庄跨線橋）の４車線化工事が完成し、 今月27日から供用が開始されます。 【画像をみる】何がどう変わる？県道簑島高松線4車線化 アクセス性向上に期待 4車線化の事業は2018年度から行われ、区間は岡山市北区大内田地内から倉敷市下庄地内にかけての1キロで、道路幅員22.0メートル、事業費は約30億円です。４車線化により安全性の向上や、岡山県総合流通センター