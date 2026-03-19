「円安、低金利容認せず」＝米政権の方針と逆行する高市政権の政策 トランプ政権の日本など貿易相手国の為替・金融といったマクロ経済政策への期待については、2025年6月に米財務省が公表した為替報告書の中の見解が分かりやすいだろう。その中で、「トランプ政権は、米国との不均衡な貿易関係を助長するマクロ経済政策はもはや容認しないと貿易相手国・地域に警告してきた」ことを確認していた。 「米国との不均衡な貿易関係を