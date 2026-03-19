UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 バルセロナとニューカッスルの第2戦が、3月19日02:45にカンプノウにて行われた。 バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴ