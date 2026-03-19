UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 バルセロナとニューカッスルの第2戦が、3月19日02:45にカンプノウにて行われた。

バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。バルセロナのフェルミン・ロペス（MF）のアシストからラフィーニャ（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

しかし、15分ニューカッスルが同点に追いつく。ルイス・ホール（DF）のアシストからアントニー・エランガ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、18分バルセロナが逆転。ジェラール・マルティン（DF）のアシストからマルク・ベルナル（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

21分、バルセロナが選手交代を行う。エリク・ガルシア（DF）からロナルド・アラウホ（DF）に交代した。

28分ニューカッスルのハーベイ・バーンズ（FW）のアシストからアントニー・エランガ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

45+7分、さらにスコアが動く。バルセロナが逆転。ラミン・ヤマル（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。

ここで前半が終了。3-2とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニューカッスルは後半の頭から選手交代。キーラン・トリッピアー（DF）からバレンチノ・リブラメント（DF）に交代した。

51分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）のアシストからフェルミン・ロペス（MF）がゴールで4-2。さらにリードを広げる。

55分、ニューカッスルが選手交代を行う。サンドロ・トナリ（MF）に代わりジョゼフ・ウィロック（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の56分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がヘディングシュートで5-2。3点差となる。

さらに61分バルセロナが追加点。ラミン・ヤマル（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールで6-2。4点差となる。

63分、ニューカッスルが選手交代を行う。ジョエリントン（FW）からスベン・ボットマン（DF）に交代した。

64分、ニューカッスルが選手交代を行う。アントニー・エランガ（FW）からジェイコブ・マーフィー（MF）に交代した。

66分、バルセロナは同時に3人を交代。ジョアン・カンセロ（DF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）に代わりシャビ・エスパルト（MF）、フェラン・トーレス（FW）、ダニ・オルモ（MF）がピッチに入る。

72分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）がゴールで7-2。5点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はバルセロナが7-2で勝利し、2試合合計スコアでも8-3で勝利した。

なお、バルセロナは44分にパウ・クバルシ（DF）に、またニューカッスルは17分にジョエリントン（FW）、45+5分にキーラン・トリッピアー（DF）、60分にジョゼフ・ウィロック（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-19 05:00:18 更新