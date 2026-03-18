タレントの堺正章（79）が18日放送のBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）に出演し、飲酒をやめて18年になると明かした。堺は昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」に特別企画で出演。声が出ていたと言われると「今のうち歌っておかなきゃ。声っていうのは声帯の寿命みたいなのがありますから」と語り「だからと言ってそんな健康的な生活を送っているわけでもなく、非常に…不健康とは言わないまでも不定期な」と続け