■米中首脳会談の延期発表:その真相と背景●トランプ政権が米中首脳会談の「日程調整」を要請米国のトランプ政権は、3月末に予定していた中国との首脳会談について、数週間から1カ月程度の延期を検討していることを示唆した。米政府高官は理由として「実務レベルでの合意形成にさらなる時間を要するため」としているが、市場では中東・紅海情勢緊迫化への対応にリソースを割く必要があるとの見方が広がっている。【こちらも】石