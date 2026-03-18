アメリカとイスラエルによる攻撃を受けているイランは、報復としてペルシア湾とオマーン湾の間にあるホルムズ海峡を封鎖しました。これにより国際エネルギー市場は混乱に陥っていますが、国際連合大学の応用工学教授であるニマ・ショクリ氏らは注目するべきはエネルギー問題だけでなく、世界中の家計や農業に大打撃を与える「肥料ショック」にも注目するべきだと警告しています。How the Iran war could create a ‘fertiliser sho