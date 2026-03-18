Bromley 450 Marshall Groupは、パーティースピーカー「Bromley 450」を直販サイトにて発売した。直販価格は119,990円。家電小売店では4月下旬より発売予定。 水性ポリウレタンレザーを使用した外装を採用し、耐久性を高める柔らかい熱可塑性ポリウレタン素材のコーナーキャップを装備。直感的かつ正確な操作が可能な操作ボタンを備え、過酷な使用環境や騒がしい空間、長時間の