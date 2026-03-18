Bromley 450

Marshall Groupは、パーティースピーカー「Bromley 450」を直販サイトにて発売した。直販価格は119,990円。家電小売店では4月下旬より発売予定。

水性ポリウレタンレザーを使用した外装を採用し、耐久性を高める柔らかい熱可塑性ポリウレタン素材のコーナーキャップを装備。直感的かつ正確な操作が可能な操作ボタンを備え、過酷な使用環境や騒がしい空間、長時間のパーティーにも耐える頑丈な構造とした。

1970年代のステージ演出に着想を得た内蔵ライトの上には、スタンプ加工されたメタルグリルを配置。「リビングルームや屋外パーティー、テラスなど、どんな場面でも存在感を放つ」としている。

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AAC、LC3をサポート。Auracastも対応する。

スピーカーは6.5インチウーファー×2基、2インチフルレンジ×4基の構成。8インチパッシブラジエーターも2基備える。アンプはウーファー用に90W出力のクラスDアンプ×2、フルレンジ用に55W出力のクラスDアンプ×4。

Marshall独自の「True Stereophonic」の全方位サウンドを装備。ユーザーがどこにいても多方向から響きわたる音を体感できる。

最大約40時間の再生可能時間やワイヤレス再生対応に加え、IP55相当の防水防塵対応も備え、泥や水しぶきにも強い設計としている。持ち運びに便利な内蔵ハンドルも備え、「あらゆるシーンのパーティーに、気軽に持ち運ぶことができる」とする。

「Bromley 750」と同じ交換式バッテリーを採用。マイクと楽器の入力に対応したコンボジャックも2基搭載し、その場で即席のDJセットやカラオケを楽しむこともできる。

周波数特性は42Hz～20kHz。最大音圧レベルは100dB＠1m。外形寸法は360×261×492mm(幅×奥行き×高さ)。重量は12.2kg。