航空自衛隊防府北基地に所属する30代の幹部が去年、防府市内の店舗で商品を盗んだとして停職の懲戒処分を受けました。また、防府南基地の30代の隊員が同僚の臀部を蹴ったり、腕をつねったりしたとして同じく停職の懲戒処分を受けました。きょう（18日）付けで停職25日の懲戒処分を受けたのは航空自衛隊防府北基地でパイロットを養成する教育を行う第12飛行教育団の30代の1等空尉です。この隊員は去年6月、防府市内の店舗で1734円相