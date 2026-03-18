テレビ朝日系「アメトーーク」公式Ｘは１８日、１９日放送回をＰＲ。オズワルド伊藤俊介と、蛙亭・イワクラが破局後初共演と告知した。１９日の「アメトーーク」は「色々あった同期芸人」。２０１２年デビューの７組が登場する。その中にはオズワルドと蛙亭も。「伊藤＆イワクラ…破局後初共演で真相を告白」と説明されている。動画も添付され、真空ジェシカのガクとさや香の新山がトーク。ガクが「いろいろあったといえば