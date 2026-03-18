香川大学 インターネット関連事業を手掛けるGMOインターネットグループが主催する「GMO Cybersecurity Awards 2026」 で、香川大学サイバーセキュリティセンターの平野敏範客員研究員がサイバー犯罪対策功労賞を受賞しました。 平野研究員は、警察官を名乗る「オレオレ詐欺」や、SNSを利用した投資・ロマンス詐欺、闇バイトの勧誘などの被害を未然に防ぐため、LINE上で詐欺の手口を仮