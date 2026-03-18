上司は何でも知っていて、部下からの質問にも即答できなければならない。そんな思い込みが、かえって部下の成長を止めてしまうことがある。実は、部下を伸ばす上司ほど、答えを与えるのではなく考える機会を差し出している。ChatGPT時代にあらためて問われる、「問い」の価値とは？※本稿は、国際コーチ連盟マスター認定コーチの伊藤 守『3分間コーチ 対話がひらく人と組織の未来』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）一部を抜粋