目黒蓮、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇 Snow Man目黒蓮が出演する「キッコーマン」新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇が18日、公開された。併せて公開されたインタビューでは、“しぼ生”を一番にオススメしたいSnow Manのメンバーに渡辺翔太を挙げ、「キッチンがキレイなしょっぴーにも（料理に）チャレンジしてほしい」と熱望した。【動画】目黒蓮が出演、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇 15秒＆メイキング映像