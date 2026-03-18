

目黒蓮、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇

Snow Man目黒蓮が出演する「キッコーマン」新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇が18日、公開された。併せて公開されたインタビューでは、“しぼ生”を一番にオススメしたいSnow Manのメンバーに渡辺翔太を挙げ、「キッチンがキレイなしょっぴーにも（料理に）チャレンジしてほしい」と熱望した。

【動画】目黒蓮が出演、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇 15秒＆メイキング映像

キッコーマン食品株式会社（以下、「キッコーマン」）は、「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」のイメージキャラクター・目黒蓮を起用した新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇（15秒）を、3月18日から公式サイトで公開し、全国（一部地域を除く）で放送を開始する。

このCMで紹介する「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」（通称“しぼ生”）は、生しょうゆならではのまろやかな旨みが特徴だ。“しぼ生”1本で味付けしたとは思えないおいしさの料理（通称“だけ旨”メニュー）を手軽につくることができる。今回の新CMでは、このメニューを夢中で頬張る目黒の素の表情にフォーカスした、シンプルなストーリーを採用した。

新CMで目黒が味わうのは、春夏が旬の食材を使った“だけ旨”メニュー。食材を焼いただけの「ズッキーニのしぼ生ステーキ」「とうもろこしのしぼ生ステーキ」、定番の炒め物「豚バラキャベツのしぼ生炒め」など、いずれもごはんのおかずにおすすめのラインナップだ。思わずこぼれる“だけ旨顔”でおいしさを表現する、目黒の自然な表情が注目ポイントとなっている。

目黒蓮インタビュー

――CM撮影はいかがでしたか？

いくつもの“しぼ生”を使った料理を食べさせていただいたんですけど、特に『豚バラキャベツのしぼ生炒め』 は思わずごはんが欲しくなるような味わいで、すごいおいしい料理になっていて…しかも“しぼ生”1 本だけで味付けされていたんです。僕も普段から使わせていただいていますけど、あらためて『こんなにおいしくなるんだな』と。ほかにもズッキーニだったりとうもろこしだったり、いくつかの料理をいただいたんですけど、“しぼ生”1 本でここまで味とか感じ方が変わるんだなとか、いろんな楽しみ方ができるなと実感できて、すごい楽しいCM撮影でした。――新しい環境になる方も増える時期ですが、新生活にもおすすめの“だけ旨”レシピを教えてください。

僕は皆さんに『これいいですよ』 って言えるほどたくさん料理をできているわけではないんですけど、 （“しぼ生”は）どの食材に合わせても間違いない味になるし、肉でも魚でも野菜でもなんでも合うので、とにかく“しぼ生”1本を使って、いろんな料理にチャレンジしてもらえたらうれしいなって思いますし、僕もチャレンジしたいなって思いました。――1本だけで味が決まる“しぼ生”を一番にオススメしたい Snow Manのメンバーは誰ですか？

目黒さんからその方へオススメの“だけ旨”メニューを教えてください。

渡辺翔太君です。けっこう前に渡辺君の家に行ったことがあるんですけど…そのときキッチンが、引っ越してきてからそのままなんじゃないか？っていうくらいキレイだったんですよ。本当に何もなくて、最低限のものしかなかったので（笑）。あんまり料理をつくったりしないと思うので、そんなしょっぴーにオススメして、チャレンジしてほしいなって思います。僕自身もチャレンジしたいなって思ったのは『豚バラキャベツのしぼ生炒め』。あれ1品あるだけですごい大満足できる味とボリュームだし、ごはんにもめちゃくちゃ合うので“しぼ生”1本でチャレンジしたいなって思いましたし、キッチンがキレイなしょっぴーにもチャレンジしてほしいなって思いました。一緒にチャレンジします（笑）。――海外へ渡航する際に“欠かせないアイテム”があれば教えてください。※2025年12月にインタビュー

ちょうど海外に行く予定があるので…しかもそれが長期だとなおさら、まさに“しぼ生”を欠かせないなって思っていて、必ず持っていこうと思っているんです。普段食べている（和食の）味が恋しくなると思うので、海外へ行った時に欲しくなる味だなって思います。調味料をたくさん揃えなくても“しぼ生”だけでおいしくなっちゃうので、 普段の自分が好きな味、香りを感じられると落ち着くと思います。忙しい生活の中でも、 （“しぼ生”なら）無理なく料理ができそうだと思うので、海外でもかなり重宝すると思います。――新生活が始まる皆さんへメッセージをお願いします。

新生活は慣れない環境で疲れてしまうこともたくさんあると思います。そんな時でも“しぼ生”1本あれば、これだけでいろんな料理を楽しめると思うので、忙しい日々の中でもパパッと1品つくれたりすると思います。ぜひお供に使っていただいて、しっかり食べて、ぐっすり寝て、少しずつ一緒に頑張りましょう。