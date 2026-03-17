三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて新商品を販売開始。今回は、海物語シリーズでおなじみの図柄たちが、ころんとかわいい「アクリルバッジ」となって登場する。コンパクトなサイズ感ながら存在感があり、バッグやポーチなどに付ければ、海物語の世界観をさりげなく楽しめるアイテムとなっている。【商品一覧】＜予約販売商品＞・海物語 図柄アクリルバッジ／全11種(タコ・ハリセンボン・カメ