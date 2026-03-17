SANYO-MART、『海物語 図柄アクリルバッジ』全11種を販売開始
三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて新商品を販売開始。今回は、海物語シリーズでおなじみの図柄たちが、ころんとかわいい「アクリルバッジ」となって登場する。
コンパクトなサイズ感ながら存在感があり、バッグやポーチなどに付ければ、海物語の世界観をさりげなく楽しめるアイテムとなっている。
【商品一覧】
＜予約販売商品＞
・海物語 図柄アクリルバッジ／全11種(タコ・ハリセンボン・カメ・サメ・エビ・アンコウ・ジュゴン・エンゼルフィッシュ・カニ・裏サメ・クジラッキー)
予約期間：2026年3月13日(金)〜2026年4月3日(金)23時59分
発送時期：2026年5月上旬予定
【予約販売商品】海物語 図柄アクリルバッジ
裏面はクリップバッジ仕様で、ピンで留めるのはもちろん、メモやカードを挟んで使うことも。名札風にもアレンジできる、便利な2WAYタイプとなっている。
価格：各777円(税込)
サイズ：W55mm×H38.9mm
種類：全11種
【タコ】
【ハリセンボン】
【カメ】
【サメ】
【エビ】
【アンコウ】
【ジュゴン】
【エンゼルフィッシュ】
【カニ】
【裏サメ】
【クジラッキー】
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
※画像はイメージで、実際の商品とは異なる場合がある。
コンパクトなサイズ感ながら存在感があり、バッグやポーチなどに付ければ、海物語の世界観をさりげなく楽しめるアイテムとなっている。
【商品一覧】
＜予約販売商品＞
・海物語 図柄アクリルバッジ／全11種(タコ・ハリセンボン・カメ・サメ・エビ・アンコウ・ジュゴン・エンゼルフィッシュ・カニ・裏サメ・クジラッキー)
発送時期：2026年5月上旬予定
【予約販売商品】海物語 図柄アクリルバッジ
裏面はクリップバッジ仕様で、ピンで留めるのはもちろん、メモやカードを挟んで使うことも。名札風にもアレンジできる、便利な2WAYタイプとなっている。
価格：各777円(税込)
サイズ：W55mm×H38.9mm
種類：全11種
【タコ】
【ハリセンボン】
【カメ】
【サメ】
【エビ】
【アンコウ】
【ジュゴン】
【エンゼルフィッシュ】
【カニ】
【裏サメ】
【クジラッキー】
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
※画像はイメージで、実際の商品とは異なる場合がある。