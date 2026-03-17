三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて新商品を販売開始。今回は、海物語シリーズでおなじみの図柄たちが、ころんとかわいい「アクリルバッジ」となって登場する。



コンパクトなサイズ感ながら存在感があり、バッグやポーチなどに付ければ、海物語の世界観をさりげなく楽しめるアイテムとなっている。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・海物語 図柄アクリルバッジ／全11種(タコ・ハリセンボン・カメ・サメ・エビ・アンコウ・ジュゴン・エンゼルフィッシュ・カニ・裏サメ・クジラッキー)

予約期間：2026年3月13日(金)〜2026年4月3日(金)23時59分

発送時期：2026年5月上旬予定

【予約販売商品】海物語 図柄アクリルバッジ

裏面はクリップバッジ仕様で、ピンで留めるのはもちろん、メモやカードを挟んで使うことも。名札風にもアレンジできる、便利な2WAYタイプとなっている。





価格：各777円(税込)

サイズ：W55mm×H38.9mm

種類：全11種

【タコ】

【ハリセンボン】

【カメ】

【サメ】

【エビ】

【アンコウ】

【ジュゴン】

【エンゼルフィッシュ】

【カニ】

【裏サメ】

【クジラッキー】

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

※画像はイメージで、実際の商品とは異なる場合がある。