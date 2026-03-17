【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡の安全確保を巡り、日本などに対して艦船派遣を「強く促す」と述べ、改めて協力を迫った。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は日本と中国、韓国を名指しし、石油の輸入で米国よりはるかにホルムズ海峡に依存していると指摘し、「（安全確保を）支援してほしい。喜んで協力すべきだ」と述べ、積極対応を求めた。各国へ