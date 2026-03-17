日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１７日、『部活でスゴかった有名人』をテーマに放送され、あばれる君、新井恵理那、高島礼子らが出演した。青山学院大陸上部で、今年の箱根駅伝では、５区で驚異的な走りを見せ“シン・山の神”と注目された黒田朝日選手も青学のジャージ姿で出演。３月で卒業し、４月からはＧＭＯインターネットグループに入る。「まだ企業の方で陸上続けます。（緑と白のジャージ姿は）きょうが最後だ