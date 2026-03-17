3月16日（月）の『くりぃむナンタラ』では、芸人たちがエピソードトークを披露する「上田を騙せたら1万円！フェイクニュース選手権」が開催された。【映像】30万で買った仮想通貨が8年放置でとんでもない額に！ みなみかわ、妻に内緒のへそくり額を告白芸人たちが披露するエピソードのうち、ひとつしかない「本当の話」を上田晋也が予想するこの企画。上田が正解すれば芸人たちの負け、外せば上田が自腹で1万円を支払うというルー