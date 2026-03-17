3月17日までに、女優で歌手の柴咲コウが、自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その姿に心配の声が集まっている。柴咲は、《一生すき、小花柄とレース》と綴り始め、自身がブランドディレクションを手がけるサステナブルなファッションブランド「ミヴァコンス（MES VACANCES）」の打ち合わせの様子をアップ。《懐かしさと新しいエッセンスが混じり合った新シーズンのお洋服たち》などと、新たなデザインに胸躍らせる心境