【モデルプレス＝2026/03/17】3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』で映画単独初主演を務めるなにわ男子の道枝駿佑（みちえだ・しゅんすけ／23）と、ヒロインを演じる女優の生見愛瑠（ぬくみ・める／24）がモデルプレスらのインタビューに応じた。初共演の2人が、互いの印象や人生を変えた出会いなどについて語った。【写真】道枝駿佑＆生見愛瑠、至近距離で見つめ合い◆道枝駿佑主演「君が最後に遺した歌」本作は、代わり映え