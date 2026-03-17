セール実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、青木雄二氏によるマンガ「ナニワ金融道」シリーズがセール価格で販売されている。 「ナニワ金融道」は勤務先が倒産し失業してしまった灰原達之が金融屋に転職し、大阪一の金融マンを目指していくという作品。金にまつわる様々な人間ドラマや裏社会の事情が描かれる。 現在Kindleストアでは同シリーズの「ナニワ金融道