パナソニックコネクトは、ビジネスモバイルPC「レッツノート」新製品発表会を開催し、2026年春モデルを発表した。シリーズでおなじみの優れた堅牢性や拡張性、交換できるバッテリーなどの特徴をそのまま受け継ぎつつ、プロセッサにインテルのCore Ultraシリーズ3を採用することで、初のCopilot+ PC準拠を実現。また、従来の「SC」「FC」シリーズに加え、13.3型の「NC」シリーズも新たに追加された。Copilot+ PC対応のレッツノート2