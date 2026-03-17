2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第2回公判が17日、東京地裁で開かれた。斉藤被告は13日の初公判と同じ黒のスーツに紺のネクタイ姿で出廷した。検察側の証人として女性の母親が出廷。パーテーションで仕切られ、斉藤被告からは姿が見えない状態で証言した。女性と一緒に生活をする母親は当日に