トラック野郎研究家として書籍『トラック野郎 50年⽬の爆⾛讃歌』を刊⾏した⼩川晋⽒と、その盟友として「強⾏ロケ地調査」を敢⾏している「かわらのジョナサン」こと川原和彦⽒。同学年の「トラック野郎」狂が、その思いの丈を存分に語り合う対談の第2回は、超合⾦、消しゴムやチョロＱ、シングルカセットといったブツの話から、それぞれの推し作まで、話題は尽きることが