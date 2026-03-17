サントリーは17日、「THE PEEL〈レモン〉ALC.7%」(350ml/税別167円･500ml/228円)を発売した。16日から新TVCM「果皮の讃歌 ピールグッド」篇を放映、同日に商品説明会&新TVCM発表会を実施した。また、20･21日の2日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウムで新商品発売イベント「果皮とオトナの余韻が愉しめる THE PEEL BAR」を開催する。「THE PEEL〈レモン〉ALC.7%」は、既存製品の余韻の良さはそのままに、果皮由来のコク･苦み