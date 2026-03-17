日産「新型エルグランド“カスタムカー”」に期待大！日産モータースポーツ＆カスタマイズは2026年3月13日、同年夏の発売を控えた新型「エルグランドAUTECH」に関する最新ティザー画像を公開しました。かつて日産の高級ミニバン市場を切り拓いた先駆者である「エルグランド」が、16年ぶりの全面刷新という大きな節目を迎えるとあって、このカスタムモデルに対するファンの期待も一段と高まっています。【画像】超カッコいい！