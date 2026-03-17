日産「新型エルグランド“カスタムカー”」に期待大！

日産モータースポーツ＆カスタマイズは2026年3月13日、同年夏の発売を控えた新型「エルグランドAUTECH」に関する最新ティザー画像を公開しました。

かつて日産の高級ミニバン市場を切り拓いた先駆者である「エルグランド」が、16年ぶりの全面刷新という大きな節目を迎えるとあって、このカスタムモデルに対するファンの期待も一段と高まっています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド“カスタムカー”」です！（30枚以上）

新型エルグランド（4代目）は「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をデザインコンセプトに掲げ、非日常の旅へと誘うエクステリアと、プライベートラウンジのような上質なインテリアを融合。ボディサイズは全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mm（日産測定値）と先代よりわずかに拡大され、さらなるゆとりを手に入れました。

走行性能においても、第3世代のハイブリッドシステム「e-POWER」や、電動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。専用設計の1.5リッター直列3気筒エンジンと主要部品を一体化した「5-in-1」ユニットの採用により、効率とパワーを両立しています。

そして、新たに公開された新型エルグランドAUTECHの画像には、足元をリア側から捉えたアングルが収められています。そこには、スポークが多用された豪華なホイールデザインや、シルバーの加飾が目を引くきらびやかなエアロパーツの一部が写し出されていました。

ボディには「オーテックブルー」をまとい、以前公開されたフロントグリルのドットパターンや鮮やかなブルーのエンブレムと相まって、湘南・茅ヶ崎の海を彷彿とさせる洗練された佇まいを予感させます。

この新型エルグランドAUTECHに関して、ネット上では16年という長い沈黙を破る日産の「本気」を感じ取ったファンたちの熱い声が寄せられています。

特に注目を集めているのは、AUTECHブランドの象徴とも言えるドットパターンのフロントグリルと、今回新たにお披露目された豪華な多スポークホイールの造形美です。特にホイールに関しては、「現行のAUTECHよりもさらに繊細で高級感がある」「純正とは思えないくらいカッコいい」と、その質感の高さを称賛する書き込みが見受けられました。

また、リア周りから捉えた画像で見えるシルバー加飾のエアロパーツについても、「ギラつきすぎない大人の品格がいいね」「スポーティな躍動感が絶妙なバランスで共存している」と、その洗練された佇まいに魅了される人も多いようです。

さらに、伝統の「オーテックブルー」をまとったボディカラーに対しても期待の声は大きく、「次世代のe-POWERという最新技術と、この深いブルーの組み合わせが最高にクール」といった投稿が目立つほか、「早く全貌を見せてくれ！」「買うなら絶対オーテック！」と、正式発表を渇望する声も届いています。

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2026年夏の発売に向けて、公式サイトでは今後も順次情報が更新される予定です。

ネット上での期待感の高まりを見る限り、今夏のデビューに向けてさらなる盛り上がりを見せるのは間違いなさそうです。