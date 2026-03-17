ＪＲ山陰線の長門二見駅近くで落石が発見され、現在滝部～小串間で運転見合わせとなっていましたが、午後1時運転再開しました。落石の大きさは15センチ×15センチ×12センチです。列車2本に、最大でおよそ105分の遅れが出て110人に影響がありました。