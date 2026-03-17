お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介（36）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。ひとり親家庭で育ったことを明かした。今回の企画は「ひとり親で育った芸人」。伊藤は「小学校上がる前ぐらいに」両親が離婚し、「その後、ちょっと家を出ていかなきゃいけなくなったんで。妹2人と母と僕で、叔母の家に転がりこんだ」。しかし、今度は叔母が離婚し、「この家をまた出なきゃいけない。